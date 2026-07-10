Ameaçou matar irmão com catana em Vila Franca de Xira

Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na tarde de 7 de Julho, em Vila Franca de Xira, por suspeitas da prática dos crimes de ameaça, ofensa à integridade física e posse de arma proibida. De acordo com a PSP, os agentes da Divisão Policial de Vila Franca de Xira foram chamados a intervir numa ocorrência relacionada com desavenças familiares. Já na presença dos polícias, o suspeito terá ameaçado de morte o irmão e agredindo-o com um soco, comportamento que foi interrompido pela rápida intervenção dos agentes. Durante a intervenção a PSP detectou e apreendeu uma catana que apresentava indícios de ter sido utilizada para danificar uma das portas interiores da habitação, tendo a arma sido apreendida. Segundo a autoridade, mesmo perante a presença policial, o homem manteve uma atitude hostil e reiterou as ameaças de morte dirigidas ao familiar. O detido foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, onde permaneceu até ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.