Apanhados a roubar gasóleo com garrafões em Alverca do Ribatejo

Dois homens, de 41 e 52 anos, foram detidos na noite de 7 de Julho, em Alverca do Ribatejo, por suspeitas da prática do crime de furto de combustível, informou a Divisão de Vila Franca de Xira da PSP. A detenção ocorreu cerca das 23h15, durante uma acção de patrulhamento na Estrada Nacional 10. Os agentes detectaram os dois suspeitos a carregar vários garrafões para uma viatura. Ao aperceberem-se da presença da polícia, os homens tentaram fugir mas acabaram por ser interceptados já no interior da cidade.

Na posse dos suspeitos os polícias encontraram seis garrafões de gasóleo e mangueiras, elementos que indiciavam a subtracção de combustível de um veículo pesado estacionado nas imediações. O proprietário do camião foi posteriormente contactado pela PSP e manifestou intenção de apresentar procedimento criminal contra os suspeitos. Segundo a polícia foi ainda apurado que um dos detidos era o habitual motorista da viatura pesada da qual terá sido retirado o combustível. Após a detenção os dois homens foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, na Instância Local de Vila Franca de Xira.