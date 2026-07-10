Câmara de Tomar abre concursos para renovar toda a estrutura dirigente

A Câmara Municipal de Tomar vai abrir, nas próximas semanas, um conjunto de concursos para o preenchimento de cargos de direcção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, numa reorganização que deverá abranger praticamente toda a estrutura dirigente do município. A abertura dos procedimentos concursais foi aprovada na última reunião da Assembleia Municipal de Tomar e inclui funções de direcção, coordenação e controlo de unidades flexíveis, bem como vários cargos de chefia de divisão.

Depois da aprovação pela Assembleia Municipal de Tomar, o processo depende agora da formalização do despacho de abertura pelo presidente da câmara, Tiago Carrão. Os respectivos avisos terão posteriormente de ser enviados para publicação na Bolsa de Emprego Público, seguindo-se a apresentação e avaliação das candidaturas.