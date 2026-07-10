uma parceria com o Jornal Expresso
10/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-07-2026 09:03

Câmara de Tomar abre concursos para renovar toda a estrutura dirigente

Câmara de Tomar abre concursos para renovar toda a estrutura dirigente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município vai lançar procedimentos concursais para cargos de direcção intermédia e chefias de divisão. Processo abrange uma parte significativa da estrutura de comando da autarquia.

A Câmara Municipal de Tomar vai abrir, nas próximas semanas, um conjunto de concursos para o preenchimento de cargos de direcção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, numa reorganização que deverá abranger praticamente toda a estrutura dirigente do município. A abertura dos procedimentos concursais foi aprovada na última reunião da Assembleia Municipal de Tomar e inclui funções de direcção, coordenação e controlo de unidades flexíveis, bem como vários cargos de chefia de divisão.
Depois da aprovação pela Assembleia Municipal de Tomar, o processo depende agora da formalização do despacho de abertura pelo presidente da câmara, Tiago Carrão. Os respectivos avisos terão posteriormente de ser enviados para publicação na Bolsa de Emprego Público, seguindo-se a apresentação e avaliação das candidaturas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região