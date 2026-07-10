Moradores contestam estacionamento pago na Póvoa de Santa Iria

Alguns moradores da Póvoa de Santa Iria participaram na última assembleia de freguesia para manifestar a sua oposição à implementação de estacionamento pago na cidade. Luís Santos, morador na Quinta da Piedade há 26 anos, considera que a medida não vai proteger o comércio local, uma vez que as pessoas acabam por desistir de fazer compras no comércio tradicional por terem de pagar estacionamento, optando antes por grandes superfícies comerciais onde o estacionamento é gratuito. “O que a câmara propõe apenas vai criar mais um encargo para os munícipes e contribuir para encher os cofres, quer da câmara, quer da empresa que vai explorar o estacionamento”, considerou.

Também Pedro Pires interveio, começando por referir que os dísticos previstos no projecto de estacionamento tarifado são insuficientes para a quantidade de viaturas que estacionam diariamente na Póvoa de Santa Iria. Questionou ainda o presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, sobre se é ou não favorável ao estacionamento pago.

A mesma questão foi colocada por Virgílio Ferreira, morador há 43 anos na Quinta da Piedade, que participou pela primeira vez numa assembleia de freguesia. “Eu aceitava que houvesse estacionamento pago na Póvoa, se tivéssemos gente a vir para cá durante o dia. Era sinal de que criávamos riqueza aqui e tínhamos mais postos de trabalho. Mas durante o dia há lugares; à noite, os lugares são para os moradores”, afirmou.

António Inácio adia posição

António Inácio não esclareceu se é favorável ou contra o estacionamento pago, remetendo uma tomada de posição para depois do período de consulta pública ao novo Regulamento de Mobilidade e Estacionamento, que termina a 16 de Julho. O MIRANTE sabe que em breve será agendada uma reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa para debater esta matéria.

Recorde-se que a submissão do regulamento a discussão pública foi aprovada em reunião do executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com os votos favoráveis do PS e da coligação Nova Geração (PSD/IL) e os votos contra da CDU e do Chega, que consideram a medida lesiva para a bolsa dos automobilistas. A petição pública contra a implementação de estacionamento pago em Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa conta já com mais de sete mil assinaturas.