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Sociedade | 10-07-2026 17:41

Queixa por tentativa de atropelamento em Santarém nas mãos do MP

Queixa por tentativa de atropelamento em Santarém nas mãos do MP
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Ministério Público vai investigar caso de uma suposta tentativa de atropelamento no centro da cidade de Santarém, envolvendo dois homens.

Um homem queixou-se à PSP de Santarém por ter sido vítima de tentativa de atropelamento na Rua Pedro Calmon, no centro de Santarém, não muito longe da esquadra da Polícia de Segurança Pública, confirmou a O MIRANTE fonte policial. Peão e automobilista conhecem-se e, ao que apurámos, a situação poderá ter sido originada por divergências relacionadas com política.
O caso aconteceu na segunda-feira, 6 de Julho, por volta das 10h10, perto de uma passagem para peões. Segundo a PSP, terão havido algumas ameaças e injúrias mútuas entre os dois intervenientes. A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público, sendo que o sistema de videovigilância existente nessa zona poderá ajudar ao apuramento da verdade.

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