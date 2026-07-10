Queixa por tentativa de atropelamento em Santarém nas mãos do MP
Ministério Público vai investigar caso de uma suposta tentativa de atropelamento no centro da cidade de Santarém, envolvendo dois homens.
Um homem queixou-se à PSP de Santarém por ter sido vítima de tentativa de atropelamento na Rua Pedro Calmon, no centro de Santarém, não muito longe da esquadra da Polícia de Segurança Pública, confirmou a O MIRANTE fonte policial. Peão e automobilista conhecem-se e, ao que apurámos, a situação poderá ter sido originada por divergências relacionadas com política.
O caso aconteceu na segunda-feira, 6 de Julho, por volta das 10h10, perto de uma passagem para peões. Segundo a PSP, terão havido algumas ameaças e injúrias mútuas entre os dois intervenientes. A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público, sendo que o sistema de videovigilância existente nessa zona poderá ajudar ao apuramento da verdade.