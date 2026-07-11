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Sociedade | 11-07-2026 21:00

Abrantes aprova apoios de emergência para cinco famílias vulneráveis

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Apoios destinam-se a agregados familiares em situação de fragilidade económica e social, para fazer face a despesas essenciais em contexto de emergência.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a atribuição de apoios de carácter eventual a cinco agregados familiares do concelho que se encontram em situação de exclusão social e vulnerabilidade económica. A decisão foi tomada na última reunião do executivo municipal, realizada a 7 de Julho, no âmbito das respostas sociais de emergência promovidas pela autarquia.
Os apoios têm como objectivo ajudar famílias que atravessam dificuldades económicas a suportar despesas consideradas essenciais, numa altura em que o aumento do custo de vida continua a agravar a situação de muitos agregados com baixos rendimentos. Trata-se de uma medida de apoio pontual, dirigida a situações sinalizadas pelos serviços sociais do município. A autarquia não divulgou os montantes atribuídos, justificando a opção com a necessidade de proteger a privacidade das famílias abrangidas. A atribuição destes apoios enquadra-se na política de intervenção social da Câmara de Abrantes, que prevê mecanismos de resposta rápida para agregados em situação de maior fragilidade económica e social. Estas medidas procuram garantir uma rede mínima de protecção a famílias que, perante dificuldades inesperadas ou prolongadas, não conseguem assegurar sozinhas encargos básicos do dia-a-dia.

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