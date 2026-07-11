Alverca e Sobralinho com o maior número de desempregados inscritos no concelho

O número de desempregados inscritos no Centro de Emprego de Vila Franca de Xira voltou a diminuir em Maio de acordo com os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), revelados esta semana.

Segundo as estatísticas, estavam inscritos 3.698 desempregados no concelho de Vila Franca de Xira nesse mês, menos 2,4% do que em Abril e menos 10% face ao mesmo mês do ano passado.

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho continua a ser a que concentra o maior número de inscritos no Centro de Emprego, com 842 desempregados. Em Maio registou uma redução mensal de 3,7%, correspondente a menos 32 inscritos e uma descida homóloga de 12,6%.

Segue-se a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, com 802 inscritos. Nesta freguesia verificou-se uma diminuição de 37 desempregados face ao mês anterior, o equivalente a uma quebra de 4,4%, enquanto a variação homóloga foi de -14,4%. Já a freguesia de Vila Franca de Xira contabilizou 703 desempregados inscritos, menos 21 do que em Abril, traduzindo-se numa diminuição mensal de 2,9%. Em comparação com Maio do ano passado, a redução foi de 16,7%, a mais acentuada entre todas as freguesias do concelho.

Em Vialonga estavam inscritos 587 desempregados, menos três do que no mês anterior, o que representa uma ligeira descida de 0,5%. Em termos homólogos a redução foi de 2,7%.

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz foi a única a contrariar a tendência de descida. O número de inscritos aumentou para 454, mais 23 do que em abril, o que representa uma subida mensal de 5,3%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, verificou-se igualmente um aumento de 11%.

Já a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras registou 310 desempregados inscritos, menos 19 do que no mês anterior, correspondendo a uma redução mensal de 5,8%. Em termos homólogos o número de inscritos diminuiu 12,7%.

No conjunto do concelho, os dados do IEFP confirmam uma tendência global de redução do desemprego, tanto na comparação mensal como anual, apesar do aumento registado na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.