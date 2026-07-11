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Sociedade | 11-07-2026 15:00

Centro de Saúde de Alferrarede vai ser requalificado após problemas na climatização

ventoinha centro de saude calor ilustrativ
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Avaria no sistema de ar condicionado obrigou à colocação de ventiladores para minimizar o desconforto de utentes e profissionais. Câmara de Abrantes prepara intervenção no edifício, depois de a obra não ter conseguido enquadramento nas candidaturas ao PRR.

O Centro de Saúde de Alferrarede, no concelho de Abrantes, deverá avançar para obras de requalificação na sequência dos problemas registados no sistema de climatização do edifício. A situação foi confirmada pelo presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, durante a reunião do executivo realizada a 7 de Julho. Segundo o autarca, a avaria no ar condicionado obrigou à adopção de soluções provisórias para tentar reduzir o desconforto sentido por utentes e profissionais de saúde, tendo sido colocados ventiladores nas instalações enquanto não é encontrada uma resposta definitiva.
A autarquia está agora a preparar uma intervenção de maior dimensão na unidade de saúde, considerada necessária para melhorar as condições de funcionamento do equipamento. Manuel Valamatos explicou que a obra não conseguiu enquadramento no âmbito das candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), situação que, segundo referiu, foi também condicionada pelas alterações institucionais ocorridas no sector da saúde e que dificultaram o avanço de alguns processos. Apesar desses constrangimentos, o presidente da câmara garantiu que o município pretende avançar com a requalificação do edifício, sublinhando que a melhoria das condições de atendimento aos utentes e de trabalho dos profissionais é uma prioridade para a autarquia.

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