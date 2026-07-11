Ervas tomam conta do espaço em Abrantes e câmara admite falta de meios

A Câmara de Abrantes reconhece que a falta de meios humanos e as restrições ao uso de alguns herbicidas estão a dificultar o combate ao crescimento de ervas nos espaços públicos do concelho. A situação, que tem motivado queixas da população, foi assumida pelo presidente da autarquia, Manuel Valamatos, que admite que os serviços municipais e as juntas de freguesia não conseguem dar resposta a todas as necessidades de manutenção. Segundo o autarca, o problema agravou-se nos últimos anos, sobretudo desde que deixou de ser possível recorrer a determinados produtos químicos que eram usados no controlo das ervas. Manuel Valamatos sublinhou que, actualmente, os trabalhos são essencialmente feitos por corte mecânico, mas o crescimento rápido da vegetação faz com que, poucos dias depois da intervenção, muitos locais voltem a apresentar sinais de abandono.

A dificuldade sente-se com particular intensidade nas freguesias, que têm a responsabilidade de manter grande parte dos espaços públicos, mas que não dispõem de trabalhadores suficientes para assegurar uma resposta permanente em todo o território. O município garante que vai continuar a apoiar as juntas de freguesia, procurando reforçar meios e encontrar soluções que permitam melhorar a limpeza urbana e a manutenção dos espaços. Manuel Valamatos defendeu ainda que a preservação do espaço público não depende apenas da intervenção da autarquia, apelando a uma maior sensibilização da população.