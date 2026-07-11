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Sociedade | 11-07-2026 08:00

Miradouro do Alto da Boavista encerrado devido a abatimento do pavimento

Miradouro do Alto da Boavista encerrado devido a abatimento do pavimento
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Miradouro do Alto da Boavista, em Alenquer, foi encerrado temporariamente devido ao abatimento do pavimento. A interdição abrange também o estacionamento adjacente e a escadaria de acesso à Mata do Areal.

O Miradouro do Alto da Boavista, em Alenquer, encontra-se temporariamente encerrado ao público por motivos de segurança, informou a União das Freguesias de Alenquer.
A medida abrange também a zona de estacionamento adjacente ao miradouro e a escadaria de acesso à Mata do Areal, na sequência de um abatimento do pavimento detectado no local.
Segundo a autarquia, a situação representa um potencial risco para a segurança dos utilizadores, motivo pelo qual foram colocadas barreiras e sinalização a interditar o acesso às áreas afectadas.
A União das Freguesias apela à população para que respeite as restrições em vigor e evite entrar nas zonas encerradas, de forma a prevenir acidentes.
A freguesia garante que continuará a acompanhar a evolução da situação em articulação com as entidades competentes, comprometendo-se a divulgar novas informações assim que existam desenvolvimentos.

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