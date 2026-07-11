Neurociências e Educação debatem-se hoje nas I Jornadas Pedagógicas em Alverca do Ribatejo

A cidade de Alverca do Ribatejo é hoje palco das I Jornadas Pedagógicas de Educação, um evento que decorre na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense sob o mote “Aprender com o Cérebro – O Papel das Neurociências na Educação”. A iniciativa é promovida pela Associação Portuguesa de Professores de Física e Química, em estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães e com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, reunindo mais de 80 participantes, entre docentes e outros profissionais do sector educativo.

A sessão de abertura do encontro ficou marcada pelas intervenções institucionais de Ana Carla Campos, Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Professores de Física e Química, de Teodoro Roque, Director do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, e de Alexandra Nunes da Silva, Directora do Departamento de Educação da autarquia de Vila Franca de Xira.

Logo de seguida a conferência inaugural foi proferida por João Cerqueira, Professor Catedrático da Escola de Medicina da Universidade do Minho e investigador principal do ICVS. Sob a premissa de que “Aprender é mudar o cérebro”, o especialista destacou o papel decisivo das neurociências na compreensão dos mecanismos da aprendizagem e o impacto directo que este conhecimento científico pode ter na melhoria das práticas pedagógicas em contexto escolar.

O programa do evento estende-se ao longo do dia e conta ainda com a intervenção de Célia Oliveira, doutorada em Psicologia Experimental e Ciências Cognitivas, que aborda o tema “Misturar em vez de repetir: implicações da prática intercalada para o ensino e aprendizagem da Física e da Química”. O encerramento do painel de conferências estará a cargo da Professora Doutora Joana Rato, Professora Auxiliar da Universidade Católica Portuguesa e especialista em Neuropsicologia.

O encontro terminará com uma mesa-redonda dedicada ao tema principal das jornadas, oferecendo um espaço de debate onde os oradores responderão às questões colocadas pelo público.