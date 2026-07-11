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Sociedade | 11-07-2026 13:22

O colapso anunciado da antiga sede da Académica de Santarém

O colapso anunciado da antiga sede da Académica de Santarém
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Edifício propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, no centro histórico da cidade, começou a ceder pela cobertura e vai ser demolido.

Colapsou parte da cobertura do edifício onde até há década passada funcionou a sede da Associação Académica de Santarém, na Travessa das Condinhas, no centro histórico de Santarém. A cedência da estrutura ocorreu na sexta-feira, 10 de Julho, mas já era de certa forma previsível, pois o imóvel, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém já apresentava problemas graves há muitos anos. Situação que obrigou inclusivamente o clube a mudar de instalações.
O edifício encontrava-se devoluto há anos e entretanto tinha sido mesmo interditado o trânsito automóvel na Travessa das Condinhas, como medida preventiva tendo em conta a visível degradação do imóvel, que vai ser demolido.

Notícia mais detalhada na próxima edição semanal de O MIRANTE.

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