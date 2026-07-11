O colapso anunciado da antiga sede da Académica de Santarém

Edifício propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, no centro histórico da cidade, começou a ceder pela cobertura e vai ser demolido.

Colapsou parte da cobertura do edifício onde até há década passada funcionou a sede da Associação Académica de Santarém, na Travessa das Condinhas, no centro histórico de Santarém. A cedência da estrutura ocorreu na sexta-feira, 10 de Julho, mas já era de certa forma previsível, pois o imóvel, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém já apresentava problemas graves há muitos anos. Situação que obrigou inclusivamente o clube a mudar de instalações.

O edifício encontrava-se devoluto há anos e entretanto tinha sido mesmo interditado o trânsito automóvel na Travessa das Condinhas, como medida preventiva tendo em conta a visível degradação do imóvel, que vai ser demolido.

Notícia mais detalhada na próxima edição semanal de O MIRANTE.