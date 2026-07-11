Ponte entre Amiais de Baixo e Monsanto é motivo de alerta

A ponte de Rio de Porto, no troço da Estrada Municipal 594 que liga Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, a Monsanto, no concelho de Alcanena, inspira cuidados e necessita de obras urgentes. O alerta foi deixado na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém pelo eleito do PS Joaquim Neto, ex-vereador e ex-presidente da Junta de Amiais de Baixo, que recordou que a estrutura foi objecto de uma vistoria do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em 2023 e que à data se recomendava que, no prazo de dois anos, fossem efectuadas reparações ou que a ponte fosse substituída.

Nada disso aconteceu e a circulação na ponte continua limitada à velocidade máxima de 30 km/hora, com Joaquim Neto a lembrar que o LNEC também recomendou que, passado um ano após a sua vistoria de 2023, fosse feita nova avaliação pelos serviços técnicos do município para se perceber qual o estado da travessia. Recordou ainda que a obra já teve rubrica aberta no orçamento municipal, o que actualmente não sucede. Por isso pediu um ponto da situação ao presidente da câmara e exortou a que a obra possa voltar a estar contemplada com verbas em orçamento, no sentido da resolução do problema - “e para não nos vermos confrontados com situações mais graves de interrupção de trânsito, como aconteceu com a ponte da Panela”, sublinhou.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), informou que há um anteprojecto que está a ser aprofundado e que iria reunir com o presidente e o vice-presidente da Câmara de Alcanena, precisamente em Amiais de Baixo, para abordar a questão das acessibilidades que ligam os dois concelhos nessa zona. “Estamos a trabalhar nessa dimensão, para que todo o acesso possa ser requalificado”, rematou.

A resposta não deixou Joaquim Neto muito convencido, tendo voltado ao assunto para recordar em Dezembro de 2018 a Junta de Freguesia de Amiais de Baixo recebeu em nome do então presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, um email a informar que estava em elaboração um projecto com vista à contratação da empreitada para reparação da ponte de Rio de Porto a curto prazo. Pelo que manifestou a esperança de que o processo não se continue a arrastar e que se avance para a resolução do problema. E, se possível, com remodelação do traçado e eliminação de algumas curvas nesse percurso entre Amiais de Baixo e Monsanto e também nas vias que ligam a Malhou e a Abrã.