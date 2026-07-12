Abrantes vai criar novas respostas de apoio à educação inclusiva

Escolas básicas Maria Lucília Moita e António Torrado vão passar a contar com duas novas valências especializadas de apoio à educação inclusiva a partir do próximo ano lectivo.

A partir do próximo ano lectivo, o município de Abrantes vai passar a contar com duas novas valências especializadas de apoio à educação inclusiva, destinadas a crianças e jovens com necessidades educativas específicas. As novas respostas irão funcionar no Centro de Apoio à Aprendizagem da Escola Básica Maria Lucília Moita e da Escola Básica António Torrado, a partir do ano letivo de 2026/2027.

A decisão foi aprovada na reunião do executivo, realizada no dia 7 de Julho, na sequência de pedidos apresentados pelos agrupamentos de escolas n.º 1 e n.º 2 de Abrantes e de parecer favorável do Conselho Municipal de Educação. O presidente da câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, classificou a medida como “absolutamente relevante para a comunidade educativa”, sublinhando que permitirá dar uma resposta mais adequada às crianças que necessitam de acompanhamento especializado.

Segundo o presidente, a criação destas valências representa um reforço das respostas de inclusão existentes no concelho e resulta do trabalho desenvolvido em articulação com os estabelecimentos de ensino e com o Conselho Municipal de Educação.