Detido por tacógrafo manipulado e seguro falsificado após acidente no IC2 em Alcoentre

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve e constituiu arguido um motorista de 30 anos por suspeitas de manipulação do tacógrafo, falsificação de notação técnica, falsidade informática e falsificação de documentos. O motorista em causa esteve envolvido na colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de mercadorias que, na manhã de 30 de Junho, fez um ferido ao quilómetro 61 do IC2, em Alcoentre, concelho de Azambuja.

Durante as diligências de fiscalização realizadas no local, os militares verificaram que o tacógrafo do pesado não tinha qualquer cartão introduzido. A análise técnica aos dados digitais do aparelho permitiu apurar que, poucos minutos antes da intervenção policial, tinha sido retirado um cartão tacográfico pertencente à entidade patronal do condutor e não ao próprio motorista.

O cartão foi encontrado na posse do condutor, ocultado, e acabou por ser apreendido. Segundo a GNR, o homem utilizava indevidamente aquele cartão para produzir registos electrónicos não genuínos, falseando os tempos de condução, pausas e períodos de repouso. Este tipo de prática compromete a fiabilidade dos mecanismos de fiscalização do transporte rodoviário e pode permitir esconder infracções graves às regras de segurança na estrada.

A fiscalização revelou ainda que o veículo pesado circulava com a matrícula cancelada. O documento comprovativo do seguro de responsabilidade civil, apresentado em formato digital e aparentemente emitido por uma seguradora francesa, levantou suspeitas de falsificação, vindo a confirmar-se posteriormente que o pesado não tinha seguro válido.

Na sequência das diligências, foi chamado o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação, que localizou nas instalações da entidade patronal o cartão tacográfico pessoal do condutor, cuja utilização terá sido substituída pelo cartão da empresa. O motorista foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência. A GNR apreendeu cautelarmente o cartão tacográfico utilizado na alegada manipulação dos registos e também o veículo pesado de mercadorias. Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Alenquer, que vai prosseguir a investigação.

A vítima do acidente, recorde-se, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira, depois de avaliada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Franca de Xira. No local estiveram também os Bombeiros de Alcoentre e a GNR, tendo a circulação estado cortada durante alguns minutos, passando depois a fazer-se de forma alternada.