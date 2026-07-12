Localização do centro intermodal de Santarém validada pela Infraestruturas de Portugal

A localização do futuro centro intermodal de Santarém foi validada pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas suas redes sociais. O empreendimento está previsto para uma zona próxima do Retail Park da cidade e, segundo o autarca, vai incorporar três grandes vertentes de mobilidade: a ferroviária, a rodoviária (autocarros) e, de forma pioneira em Portugal, o primeiro vertiporto do país - infraestrutura destinada a aeronaves de descolagem e aterragem vertical.

O MIRANTE contactou a IP, que confirmou que “iniciou a avaliação de uma nova localização para a estação ferroviária de Santarém, no contexto da proposta apresentada pela câmara municipal”. A empresa pública esclarece que “numa fase preliminar, foram analisadas três alternativas de localização, tendo sido identificada uma opção preferencial para desenvolvimento futuro”. E acrescenta que “o projecto deverá agora avançar para uma fase de estudos e desenvolvimento de soluções técnicas, no âmbito de um protocolo a celebrar entre as entidades envolvidas”.

Sobre se o centro intermodal implica o encerramento da actual estação e a alteração do traçado ferroviário da Linha do Norte em Santarém, a IP revela que “nesta fase, ainda não é possível concluir sobre a necessidade de alterar o traçado da Linha do Norte ou sobre o futuro da actual estação ferroviária de Santarém”. E adianta que “essas questões serão analisadas no âmbito dos estudos técnicos a desenvolver, que permitirão avaliar as diferentes soluções e os respectivos impactos em termos de mobilidade e operação ferroviária”.

O projecto é o principal destaque dos avanços registados na execução do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), indicou João Leite, na sequência de uma reunião com a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida.

Segundo um comunicado publicado nas redes sociais, o presidente de câmara afirma que o novo intermodal tem vindo a ser desenvolvido “ao longo dos últimos meses” em articulação com o Governo e a IP, sendo considerado um projecto “transformador” para Santarém e para a região. A autarquia sustenta que a importância do projecto é reforçada pelo aumento da utilização de transportes públicos, referindo dados partilhados pelo Governo que colocam Santarém como o quinto concelho do país com mais utilizadores do Passe Verde.