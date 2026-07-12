Nova USF de Alpiarça abre após investimento de 2,3 milhões de euros

As novas instalações da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça foram inauguradas na quarta-feira, 8 de Julho, pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins. O edifício, construído de raiz junto à zona da feira, representa um investimento global de 2,39 milhões de euros e entrou em funcionamento a 29 de Junho, concentrando toda a actividade antes prestada no antigo Centro de Saúde. A obra começou em Agosto de 2024 e ficou concluída a 1 de Junho deste ano, tendo sido financiada em cerca de 1,7 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O equipamento tem 925 metros quadrados de área de construção e dispõe de gabinetes médicos e de enfermagem, salas de tratamento e espaços para planeamento familiar, isolamento, preparação para o parto e fisioterapia. Foi concebido num único piso, com acessos adaptados, estacionamento e zona para ambulâncias.

A unidade mantém os cuidados médicos e de enfermagem, as respostas de Saúde Pública e da Unidade de Cuidados na Comunidade. A saúde oral será introduzida progressivamente, com condições para receber um higienista oral e um médico dentista, serviço até agora inexistente no concelho. A USF tem 6.782 utentes inscritos e, segundo a autarquia, não existe uma lista de espera significativa de pessoas sem médico de família. As novas instalações permitem integrar mais um médico e um enfermeiro, caso seja necessário.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, afirmou que o equipamento representa “um compromisso renovado com as pessoas” e poderá ajudar a atrair e fixar profissionais. Ana Paula Martins destacou a importância da prevenção e dos cuidados de proximidade. A partir de 1 de Setembro, a unidade funcionará entre as 08h00 e as 18h00. O município estuda ainda um circuito de transporte interno para facilitar o acesso da população idosa.