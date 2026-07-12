Obras nas muralhas condicionam trânsito no centro histórico de Santarém

A Câmara de Santarém informou que poderão ocorrer condicionamentos temporários de trânsito na Rua Luís de Camões, Travessa das Figueiras e Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico da cidade, entre os dias 13 de Julho e 31 de Agosto.

A Câmara de Santarém informou que poderão ocorrer condicionamentos temporários de trânsito na Rua Luís de Camões, Travessa das Figueiras e Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico da cidade, entre os dias 13 de Julho e 31 de Agosto, devido às obras de reabilitação das muralhas nessa zona. A intervenção envolve trabalhos de reabilitação estrutural da muralha, bem como operações de carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de estaleiro e circulação de veículos pesados envolvidos na empreitada, diz a autarquia.

Durante esse período, o acesso ao estaleiro será efectuado pelas ruas Dr. Teixeira Guedes, Guilherme de Azevedo e Luís de Camões, enquanto o percurso de retorno será realizado pela Travessa da Calçada das Figueiras e pela Estrada dos Deficientes das Forças Armadas (EN114). A Câmara de Santarém apela à compreensão dos utilizadores dessas vias para os constrangimentos que possam surgir, recomendando especial atenção à sinalização temporária instalada no local e o cumprimento das indicações das autoridades e dos trabalhadores em obra.

