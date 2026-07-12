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Sociedade | 12-07-2026 18:00

Obras no abastecimento de água condicionam circulação junto à zona desportiva de Coruche

Obras no abastecimento de água condicionam circulação junto à zona desportiva de Coruche
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A intervenção na Rua Capitão Salgueiro Maia prolonga-se até 6 de Agosto e implica percursos alternativos distintos para veículos ligeiros e pesados.

A Rua Capitão Salgueiro Maia, em Coruche, vai estar totalmente cortada ao trânsito até 6 de Agosto, informou a Águas do Ribatejo.
O corte decorre da Empreitada de Reabilitação de Infra-estruturas no Subsistema de Abastecimento de Água de Coruche/Valverde/Fajarda.
Segundo a empresa, o desvio para veículos ligeiros será efectuado pela Avenida Nossa Senhora do Castelo, N114 e IC10. Já os veículos pesados deverão circular pela Avenida do Castelo, em direcção à N114-3, em Fajarda Sul.
A empreitada, financiada por fundos comunitários no âmbito do PT2030, foi adjudicada à empresa Aquino Construções, S.A., pelo valor de 2.169.000 euros, com um prazo de execução de 660 dias. A obra será realizada por fases e tem conclusão prevista para Dezembro de 2027.
A Rua Capitão Salgueiro Maia é a principal via de ligação ao complexo desportivo, do qual faz parte o estádio e as piscinas municipais, bem como a estabelecimentos escolares ali situados.

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