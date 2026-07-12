Obras no abastecimento de água condicionam circulação junto à zona desportiva de Coruche

A Rua Capitão Salgueiro Maia, em Coruche, vai estar totalmente cortada ao trânsito até 6 de Agosto, informou a Águas do Ribatejo.

O corte decorre da Empreitada de Reabilitação de Infra-estruturas no Subsistema de Abastecimento de Água de Coruche/Valverde/Fajarda.

Segundo a empresa, o desvio para veículos ligeiros será efectuado pela Avenida Nossa Senhora do Castelo, N114 e IC10. Já os veículos pesados deverão circular pela Avenida do Castelo, em direcção à N114-3, em Fajarda Sul.

A empreitada, financiada por fundos comunitários no âmbito do PT2030, foi adjudicada à empresa Aquino Construções, S.A., pelo valor de 2.169.000 euros, com um prazo de execução de 660 dias. A obra será realizada por fases e tem conclusão prevista para Dezembro de 2027.

A Rua Capitão Salgueiro Maia é a principal via de ligação ao complexo desportivo, do qual faz parte o estádio e as piscinas municipais, bem como a estabelecimentos escolares ali situados.