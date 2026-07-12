Videojogo ensina estudantes a proteger o património do Médio Tejo
Politécnico de Tomar participa num projecto europeu que transforma problemas reais de conservação do património num jogo educativo. Plataforma inclui conteúdos sobre arte rupestre, megalitismo, legado templário e industrialização da região.
Um videojogo educativo desenvolvido por um consórcio europeu, com participação do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), vai desafiar estudantes do ensino secundário e universitário a tomar decisões sobre a protecção, valorização e gestão do património cultural e natural. A plataforma multijogador “Herit-Aware” coloca os participantes perante problemas inspirados em situações reais, obrigando-os a identificar ameaças, definir prioridades, distribuir recursos e encontrar soluções para preservar monumentos, paisagens e territórios. O projecto é coordenado pelo Museu Nacional de História Natural de Paris e reúne entidades de Portugal, Espanha, Itália e Hungria, além de um estúdio independente especializado no desenvolvimento de videojogos. A representação portuguesa é assegurada pelo IPT, através do Centro de Geociências, e pelo Instituto Terra e Memória, de Mação.
Financiado pelo programa Erasmus+, o jogo pretende ir além da simples apresentação de informação histórica. Organizados em equipas, os jogadores exploram virtualmente uma região, identificam elementos do património natural e cultural e analisam os riscos e limitações que ameaçam a sua preservação. Com base em conteúdos científicos e académicos, os participantes têm depois de elaborar planos de gestão integrada, escolher intervenções e decidir onde aplicar os recursos disponíveis. O videojogo inclui conteúdos relacionados com o Médio Tejo, sendo apresentado como o primeiro produto educativo digital a reunir de forma abrangente o património da região. A plataforma percorre diferentes épocas e realidades, desde a arte rupestre e o megalitismo pré-históricos até ao legado templário e ao processo de industrialização. Os responsáveis destacam igualmente a preocupação com a acessibilidade. O jogo integra filtros destinados a utilizadores com daltonismo, fontes adaptadas para pessoas com dislexia, legendagem e diferentes modos de utilização, permitindo uma participação autónoma ou orientada por um administrador. Durante duas semanas, os participantes frequentam sessões sobre arqueologia, história, património cultural e natural, gestão patrimonial e ciências naturais. O programa inclui ainda visitas a museus, castelos e sítios arqueológicos dos concelhos de Tomar, Mação, Torres Novas e Abrantes.