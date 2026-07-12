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Sociedade | 12-07-2026 21:00

Videojogo ensina estudantes a proteger o património do Médio Tejo

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Politécnico de Tomar participa num projecto europeu que transforma problemas reais de conservação do património num jogo educativo. Plataforma inclui conteúdos sobre arte rupestre, megalitismo, legado templário e industrialização da região.

Um videojogo educativo desenvolvido por um consórcio europeu, com participação do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), vai desafiar estudantes do ensino secundário e universitário a tomar decisões sobre a protecção, valorização e gestão do património cultural e natural. A plataforma multijogador “Herit-Aware” coloca os participantes perante problemas inspirados em situações reais, obrigando-os a identificar ameaças, definir prioridades, distribuir recursos e encontrar soluções para preservar monumentos, paisagens e territórios. O projecto é coordenado pelo Museu Nacional de História Natural de Paris e reúne entidades de Portugal, Espanha, Itália e Hungria, além de um estúdio independente especializado no desenvolvimento de videojogos. A representação portuguesa é assegurada pelo IPT, através do Centro de Geociências, e pelo Instituto Terra e Memória, de Mação.
Financiado pelo programa Erasmus+, o jogo pretende ir além da simples apresentação de informação histórica. Organizados em equipas, os jogadores exploram virtualmente uma região, identificam elementos do património natural e cultural e analisam os riscos e limitações que ameaçam a sua preservação. Com base em conteúdos científicos e académicos, os participantes têm depois de elaborar planos de gestão integrada, escolher intervenções e decidir onde aplicar os recursos disponíveis. O videojogo inclui conteúdos relacionados com o Médio Tejo, sendo apresentado como o primeiro produto educativo digital a reunir de forma abrangente o património da região. A plataforma percorre diferentes épocas e realidades, desde a arte rupestre e o megalitismo pré-históricos até ao legado templário e ao processo de industrialização. Os responsáveis destacam igualmente a preocupação com a acessibilidade. O jogo integra filtros destinados a utilizadores com daltonismo, fontes adaptadas para pessoas com dislexia, legendagem e diferentes modos de utilização, permitindo uma participação autónoma ou orientada por um administrador. Durante duas semanas, os participantes frequentam sessões sobre arqueologia, história, património cultural e natural, gestão patrimonial e ciências naturais. O programa inclui ainda visitas a museus, castelos e sítios arqueológicos dos concelhos de Tomar, Mação, Torres Novas e Abrantes.

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