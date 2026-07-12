Vila Franca de Xira entre os concelhos abrangidos por novos abrigos de bicicletas

Investimento da Transportes Metropolitanos de Lisboa ronda os 1,3 milhões de euros e visa fornecer, instalar e manter novos parques de bicicletas. Modelo é inspirado pelo que já existe em cidades como Paris e Barcelona.

O concelho de Vila Franca de Xira vai ser um dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa a beneficiar da nova Rede de Bicicletários navegante, um projecto promovido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) que prevê a instalação de parques seguros para bicicletas junto a interfaces de transporte público.

Numa primeira fase, a iniciativa contempla a criação de 57 bicicletários distribuídos pelos vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, incluindo Vila Franca de Xira, num investimento com um preço base de 1,36 milhões de euros. O objectivo é permitir a quem tem passe Navegante poder guardar as suas bicicletas em parques fechados e assim contribuir para uma melhor mobilidade urbana sustentável.

A TML já lançou o concurso público para a concretização do projecto, que inclui o fornecimento, instalação e manutenção das estruturas, bem como a implementação do sistema de controlo de acessos e monitorização.

Os novos parques serão modulares e de acesso condicionado, permitindo aos utilizadores estacionar as suas bicicletas em segurança antes de prosseguirem a viagem em transportes públicos. Segundo a TML, a criação desta rede pretende ultrapassar um dos principais obstáculos à utilização da bicicleta no dia a dia: a falta de locais seguros para estacionamento junto às interfaces de transporte. O objectivo passa por incentivar uma maior utilização conjunta da bicicleta e dos transportes públicos, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e para uma menor dependência do automóvel.

A empresa destaca ainda que a utilização da bicicleta permite aumentar significativamente a área de influência das interfaces de transporte. Enquanto uma deslocação a pé cobre, em média, um raio de cerca de 1,5 quilómetros, a bicicleta pode alargar esse alcance para entre cinco e oito quilómetros, tornando o acesso ao transporte público mais fácil para um maior número de pessoas.

As localizações dos bicicletários foram definidas após a análise das 263 interfaces identificadas no Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável, tendo sido considerados critérios como a proximidade da rede ciclável existente e planeada, a procura de cada interface e a oferta de transportes públicos.



