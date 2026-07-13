uma parceria com o Jornal Expresso
13/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-07-2026 07:00

Abrantes aumenta verbas para cemitérios depois de juntas assumirem despesas

Abrantes aumenta verbas para cemitérios depois de juntas assumirem despesas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara reconhece que os valores transferidos para a gestão dos cemitérios de Abrantes, Alferrarede, São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo ficaram abaixo dos encargos reais suportados pelas freguesias.

O município de Abrantes vai reforçar de forma significativa os apoios financeiros atribuídos às freguesias que asseguram a gestão de alguns cemitérios do concelho, depois de ter concluído que as verbas actualmente transferidas são insuficientes para cobrir as despesas de manutenção e funcionamento daqueles espaços. A proposta aprovada pelo executivo prevê que o limite máximo de financiamento à União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede passe de 55 mil para 100 mil euros. Já no caso da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, o apoio sobe de 20 mil para 30 mil euros.
Segundo o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, os relatórios apresentados pelas juntas de freguesia demonstram que os montantes até agora atribuídos ficaram muito aquém dos encargos reais suportados com a gestão dos cemitérios. O autarca sublinhou que, apesar da gestão estar protocolada com as juntas, os equipamentos continuam a ser da responsabilidade do município, justificando-se por isso a actualização dos valores transferidos. A revisão dos apoios procura, assim, adequar os contratos à realidade financeira da manutenção daqueles espaços públicos, garantindo que as freguesias têm meios para assegurar a limpeza, conservação e funcionamento dos cemitérios.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região