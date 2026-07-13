Abrantes aumenta verbas para cemitérios depois de juntas assumirem despesas

O município de Abrantes vai reforçar de forma significativa os apoios financeiros atribuídos às freguesias que asseguram a gestão de alguns cemitérios do concelho, depois de ter concluído que as verbas actualmente transferidas são insuficientes para cobrir as despesas de manutenção e funcionamento daqueles espaços. A proposta aprovada pelo executivo prevê que o limite máximo de financiamento à União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede passe de 55 mil para 100 mil euros. Já no caso da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, o apoio sobe de 20 mil para 30 mil euros.

Segundo o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, os relatórios apresentados pelas juntas de freguesia demonstram que os montantes até agora atribuídos ficaram muito aquém dos encargos reais suportados com a gestão dos cemitérios. O autarca sublinhou que, apesar da gestão estar protocolada com as juntas, os equipamentos continuam a ser da responsabilidade do município, justificando-se por isso a actualização dos valores transferidos. A revisão dos apoios procura, assim, adequar os contratos à realidade financeira da manutenção daqueles espaços públicos, garantindo que as freguesias têm meios para assegurar a limpeza, conservação e funcionamento dos cemitérios.