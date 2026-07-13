Abrantes quer recuperar Orçamento Participativo seis anos depois da última edição

Município está a preparar o relançamento do Orçamento Participativo e admite rever o modelo de funcionamento. Proposta deverá ficar definida até ao final de Agosto.

Seis anos depois da última edição, a Câmara de Abrantes quer voltar a pôr os cidadãos a decidir sobre investimentos no concelho através do Orçamento Participativo. O município está a preparar uma nova edição da iniciativa e pretende ter uma proposta fechada até ao final do mês de Agosto. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, durante a última reunião do executivo municipal, depois de uma intervenção do vereador Nuno Serras, que questionou o ponto de situação do processo.

O presidente da câmara mostrou-se disponível para receber contributos dos diferentes partidos representados no executivo, sublinhando que a revisão do modelo de funcionamento deverá ter em conta a experiência das edições anteriores e a necessidade de garantir maior eficácia na execução dos projectos. Na reunião foi também esclarecido que os projectos vencedores de edições anteriores que ainda não foram executados continuam em carteira e serão concretizados pelo município.