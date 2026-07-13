Abrantes quer travar vandalismo no Jardim do Castelo

A Câmara de Abrantes pretende instalar um sistema de videovigilância em vários espaços públicos da cidade, incluindo o Jardim do Castelo, numa tentativa de travar os sucessivos actos de vandalismo registados naquele local. O problema foi levantado na reunião do executivo municipal pela vereadora Ana Oliveira, que alertou para o estado de degradação do jardim, nomeadamente dos bancos, casas de banho, muros e outros elementos do património urbano.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, reconheceu que o espaço apresenta vários danos, mas atribuiu a situação ao comportamento de alguns dos seus utilizadores. “Nós arranjamos os muros e são destruídos no dia seguinte. Arranjamos as casas de banho e voltam a ser vandalizadas”, lamentou o autarca. Manuel Valamatos garantiu que o município não vai desistir de preservar o Jardim do Castelo e que continuarão a ser realizadas intervenções de reparação sempre que necessário. O autarca defendeu, contudo, que a videovigilância poderá tornar-se uma ferramenta importante no combate à destruição do património e no apoio ao trabalho das forças de segurança. Segundo o presidente, a autarquia já disponibilizou equipamentos de vigilância às entidades competentes, estando reunidas as condições para que os meios tecnológicos possam ser utilizados.

A câmara acredita que a instalação de câmaras poderá ter um efeito dissuasor, facilitar a identificação dos autores dos actos de vandalismo e aumentar a segurança num dos espaços públicos mais frequentados e emblemáticos da cidade.