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Sociedade | 13-07-2026 07:00

Abrantes quer travar vandalismo no Jardim do Castelo

Abrantes quer travar vandalismo no Jardim do Castelo
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
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Muros, bancos, casas de banho e outros equipamentos têm sido repetidamente destruídos. Câmara garante que vai continuar a reparar o espaço e acredita que as câmaras podem ajudar as forças de segurança a identificar os responsáveis.

A Câmara de Abrantes pretende instalar um sistema de videovigilância em vários espaços públicos da cidade, incluindo o Jardim do Castelo, numa tentativa de travar os sucessivos actos de vandalismo registados naquele local. O problema foi levantado na reunião do executivo municipal pela vereadora Ana Oliveira, que alertou para o estado de degradação do jardim, nomeadamente dos bancos, casas de banho, muros e outros elementos do património urbano.
O presidente da câmara, Manuel Valamatos, reconheceu que o espaço apresenta vários danos, mas atribuiu a situação ao comportamento de alguns dos seus utilizadores. “Nós arranjamos os muros e são destruídos no dia seguinte. Arranjamos as casas de banho e voltam a ser vandalizadas”, lamentou o autarca. Manuel Valamatos garantiu que o município não vai desistir de preservar o Jardim do Castelo e que continuarão a ser realizadas intervenções de reparação sempre que necessário. O autarca defendeu, contudo, que a videovigilância poderá tornar-se uma ferramenta importante no combate à destruição do património e no apoio ao trabalho das forças de segurança. Segundo o presidente, a autarquia já disponibilizou equipamentos de vigilância às entidades competentes, estando reunidas as condições para que os meios tecnológicos possam ser utilizados.
A câmara acredita que a instalação de câmaras poderá ter um efeito dissuasor, facilitar a identificação dos autores dos actos de vandalismo e aumentar a segurança num dos espaços públicos mais frequentados e emblemáticos da cidade.

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