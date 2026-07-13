Assembleia da Póvoa e Forte da Casa aprova votos de pesar por António Nabais e Osvaldo Pires

Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou por unanimidade votos de pesar pelo falecimento de António Nabais e Osvaldo Pires. Os eleitos destacaram o contributo de ambos para a vida política, cívica e associativa do concelho de Vila Franca de Xira.