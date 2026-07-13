Assembleia da Póvoa e Forte da Casa aprova votos de pesar por António Nabais e Osvaldo Pires
Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou por unanimidade votos de pesar pelo falecimento de António Nabais e Osvaldo Pires. Os eleitos destacaram o contributo de ambos para a vida política, cívica e associativa do concelho de Vila Franca de Xira.
A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou por unanimidade dois votos de pesar pelo falecimento de António Diamantino Raimundo Nabais e de Luís Osvaldo Corrente Pires, homenageando o percurso de duas figuras ligadas à vida cívica, política e associativa do concelho de Vila Franca de Xira.
O voto de pesar por António Nabais foi apresentado pela CDU. Falecido aos 89 anos, António Nabais foi recordado como uma “figura incontornável da história da Póvoa de Santa Iria”, tendo dedicado grande parte da sua vida à luta antifascista, ao poder local democrático, ao movimento associativo e à cultura.
Já o voto de pesar por Luís Osvaldo Corrente Pires foi apresentado pela bancada da Nova Geração (PSD/IL). Osvaldo Pires faleceu a 30 de Junho, aos 55 anos, deixando uma marca na vida pública e associativa do concelho.
A assembleia aprovou ambos os votos de pesar por unanimidade, tendo sido feito um minuto de silêncio em memória de António Nabais e Osvaldo Pires.