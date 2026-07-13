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Sociedade | 13-07-2026 18:00

Enfermeiros do Hospital VFX continuam a lutar por maior dignidade na carreira

enfermeiro enfermeira enfermagem
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Profissionais da unidade de saúde reuniram um novo abaixo-assinado com 216 assinaturas a exigir que a administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo resolva os problemas que os enfermeiros continuam a sentir.

Os problemas que os enfermeiros do Hospital Vila Franca de Xira sentem há vários anos continuam sem solução e a nova administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Nuno Cardoso, também ainda não conseguiu dar resposta às reivindicações dos profissionais, situação que levou os enfermeiros a realizar um novo abaixo-assinado esta semana a exigir maior dignidade na carreira.
Os enfermeiros entregaram sexta-feira, 10 de Julho, um abaixo-assinado com 216 assinaturas, exigindo a contagem integral do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, a contratação de mais profissionais, o pagamento de todas as horas extraordinárias e dos respectivos retroactivos.
A iniciativa foi promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que pretende pressionar o conselho de administração da ULS Estuário do Tejo e o Governo a resolver um processo que, segundo a estrutura sindical, se arrasta há vários anos.
“Entregámos o abaixo-assinado e foi um momento importante para marcar a continuidade do processo de luta, que já dura há anos, porque o conselho de administração e o Governo, principalmente o Governo, que é o principal responsável por esta situação, continuam sem contar o tempo de serviço aos enfermeiros daquele hospital”, critica Marco Aniceto, dirigente do SEP.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

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