Enfermeiros do Hospital VFX continuam a lutar por maior dignidade na carreira

Os problemas que os enfermeiros do Hospital Vila Franca de Xira sentem há vários anos continuam sem solução e a nova administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Nuno Cardoso, também ainda não conseguiu dar resposta às reivindicações dos profissionais, situação que levou os enfermeiros a realizar um novo abaixo-assinado esta semana a exigir maior dignidade na carreira.

Os enfermeiros entregaram sexta-feira, 10 de Julho, um abaixo-assinado com 216 assinaturas, exigindo a contagem integral do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, a contratação de mais profissionais, o pagamento de todas as horas extraordinárias e dos respectivos retroactivos.

A iniciativa foi promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que pretende pressionar o conselho de administração da ULS Estuário do Tejo e o Governo a resolver um processo que, segundo a estrutura sindical, se arrasta há vários anos.

“Entregámos o abaixo-assinado e foi um momento importante para marcar a continuidade do processo de luta, que já dura há anos, porque o conselho de administração e o Governo, principalmente o Governo, que é o principal responsável por esta situação, continuam sem contar o tempo de serviço aos enfermeiros daquele hospital”, critica Marco Aniceto, dirigente do SEP.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE