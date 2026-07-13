Família da Ribeira de Santarém condenada por tráfico de droga

Tribunal de santarém considerou provado que a família se dedicava ao tráfico de droga de forma continuada, com vendas diárias e esconderijos de cocaína na Ribeira de Santarém.

Três membros de uma família de seis, da Ribeira de Santarém, foram condenados a penas de prisão efetiva pelo Tribunal de Santarém, num processo que revelou uma actividade organizada e continuada de venda de cocaína, heroína e haxixe entre 2024 e 2025. Os outros três ficaram com penas suspensas.

O principal arguido, de 31 anos, que tinha escondidas mais de 2.500 doses de cocaína em vários pontos da localidade, apanhou seis anos de cadeia. Os pais, de 52 e 53 anos, que vendiam a droga na rua, receberam quatro anos de prisão cada, por reincidência no crime. Os restantes três familiares, companheira do principal arguido, irmão e cunhada, que também, eram vendedores da droga, ficaram com penas suspensas, entre dois e dois anos e meio, com regime de prova.

Segundo o acórdão, quase todos viviam em grande precariedade económica e beneficiavam do Rendimento Social de Inserção, dedicando‑se a vendas de rua em pequenas quantidades, mas de forma organizada e regular, o que levou o tribunal a considerar a actuação suficientemente estruturada para justificar as condenações.