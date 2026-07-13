Freguesia de Pernes distinguida pela aposta na compostagem comunitária

A Junta de Freguesia de Pernes recebeu no dia 9 de julho o galardão Girobio, tornando-se a terceira freguesia do concelho de Santarém distinguida pelo trabalho desenvolvido na promoção da compostagem doméstica e comunitária. A cerimónia assinalou ainda uma nova parceria com a CLAPA – Associação Popular Ecológica para dinamizar o compostor comunitário da freguesia, numa estratégia municipal que já envolve cerca de 400 famílias no concelho.

A entrega do galardão decorreu na sede da Junta de freguesia de Pernes e contou com a presença do vereador da Câmara de Santarém com o pelouro do Ambiente, Pedro Gouveia, do presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante, da chefe da Divisão da Economia Circular, Ambiente e Agricultura, Maria João Cardoso, de representantes da CLAPA e de técnicos municipais e munícipes.

Depois das Juntas de Freguesia do Arneiro das Milhariças e Póvoa da Isenta, Pernes passa a ser a terceira freguesia do concelho a receber esta distinção, integrada na Estratégia Santarém Circularis 2026, que promove a valorização dos biorresíduos e a adoção de práticas de economia circular.

Cerca de 400 famílias do concelho de Santarém participam nos programas de compostagem doméstica e comunitária, contribuindo para reduzir a quantidade de resíduos enviados para tratamento e para transformar os biorresíduos num recurso natural com valor para os solos.