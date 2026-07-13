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Sociedade | 13-07-2026 09:00

Furto deixa concelho da Golegã temporariamente sem abastecimento de água

Furto deixa concelho da Golegã temporariamente sem abastecimento de água
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Posto de Transformação e bateria do gerador de emergência foram roubados do Depósito da Broa, impedindo o funcionamento das bombas de abastecimento.

O abastecimento de água no concelho da Golegã encontra-se temporariamente interrompido na sequência de um furto e de actos de vandalismo registados nas instalações do Depósito da Broa. Segundo informou a Câmara Municipal da Golegã, os autores do furto levaram o Posto de Transformação que assegurava a alimentação eléctrica do sistema, bem como a bateria do gerador de emergência. Este equipamento permitia manter as bombas em funcionamento em caso de falha no fornecimento de energia.
A autarquia considera que se tratou de um acto deliberado que colocou em causa o abastecimento de água à população, afectando um serviço público essencial. Os serviços municipais estão no terreno, em articulação com as entidades competentes, a desenvolver os trabalhos necessários para repor o funcionamento do sistema com a maior brevidade possível.
A Câmara da Golegã lamenta os transtornos causados, sublinhando que a situação é alheia à vontade do município, e apela à compreensão dos munícipes. A autarquia garante que continuará a acompanhar a evolução dos trabalhos e que prestará novas informações assim que existam desenvolvimentos relevantes.

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