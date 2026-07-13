Moradores de Castelo do Bode voltam a ficar sem água durante dias e exigem solução definitiva

Sete habitações na localidade de Castelo do Bode, freguesia de São Pedro de Tomar, estiveram mais de 48 horas sem abastecimento de água, entre os dias 22 e 24 de Junho, devido a uma falha técnica na infraestrutura da EDP que continua, de forma provisória, a abastecer aquelas casas. Segundo a moradora Eulália Fernandes, este é apenas o mais recente episódio de uma situação que se arrasta há 18 anos.

“Apesar de estarmos em Portugal, em 2026, existem ainda famílias que ficam sem água e estão dependentes de um fornecimento provisório assegurado pela EDP”, diz a O MIRANTE Eulália Fernandes, de 53 anos. “Sem água não é possível garantir condições mínimas de higiene, preparar refeições, lavar roupa ou assegurar o bem-estar de uma pessoa, especialmente com as ondas de calor que tem ocorrido. E foi exactamente isso que aconteceu durante mais de 48 horas”, relata.

As sete habitações situam-se na Estrada de Castelo do Bode, junto ao complexo habitacional da EDP e, segundo a moradora, a empresa comunicou em 2008 que deixaria de assegurar aquele abastecimento provisório, uma vez que os então Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Tomar, que entretanto integraram a empresa intermunicipal Tejo Ambiente, passariam a fornecer água às habitações.

Contudo, “passaram-se 18 anos e nada foi feito”, acrescenta a munícipe que durante o período em que esteve sem água teve de percorrer cerca de dois quilómetros para encher garrafões numa fonte. “Tive de deixar um balde ao lado do autoclismo para conseguir descarregá-lo. Foi a triste realidade que vivemos”, descreve a moradora que comprou a casa com o marido no final do ano passado e mudou-se para o local em Março.

Perante o agravamento da situação, a Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar ainda promoveu, no dia 24 de Junho, uma reunião de emergência que juntou moradores, um representante da Câmara de Tomar, o comandante dos bombeiros e o executivo da junta. A Tejo Ambiente, embora convidada, não esteve presente, remetendo apenas uma comunicação escrita onde informou que a solução estaria a ser analisada em conjunto com a câmara municipal e a EDP. Segundo Eulália Fernandes, a informação transmitida na reunião foi de que a EDP garantiu que tem vindo a reparar as sucessivas avarias na sua infraestrutura, mas que a resolução definitiva é complexa devido às características da rede.

Presidente da câmara diz que assunto está em análise

O problema já tinha sido levado à reunião do executivo da Câmara de Tomar por Paulo Jardim, marido de Eulália Fernandes, em representação dos moradores. Na altura, o presidente da câmara, Tiago Carrão, explicou que a EDP está a proceder à ligação das habitações do seu complexo à rede pública e que, nessa altura, desligará a infraestrutura que actualmente assegura o abastecimento provisório às sete habitações.

O autarca aconselhou os moradores a ponderarem a ligação à rede pública, lembrando que a Tejo Ambiente suporta os primeiros 50 metros da extensão da rede, ficando o restante investimento a cargo dos proprietários. Paulo Jardim explicou que o orçamento para efectuar a ligação rondava um valor “incomportável” para muitas das famílias, algumas delas compostas por idosos reformados. “Não acho moralmente aceitável que, ao fim de 18 anos, sejam estas pessoas a suportar dezenas de milhares de euros por algo que devia ter sido resolvido há muito tempo. Peço que vejam dentro das vossas possibilidades o que podem gastar para fazer uma ligação de água. Se dividirem pelos 18 anos em que fizeram vista grossa a este problema não deverá ser muito”, disse, indignado perante o executivo.

Tiago Carrão reconheceu a complexidade da situação mas afirmou desconhecer o alegado compromisso assumido em 2008, comprometendo-se a averiguar essa informação junto da EDP e da Tejo Ambiente. “Temos de encontrar soluções, mas dentro da legalidade”, afirmou o autarca, garantindo que iria procurar perceber de que forma o investimento necessário poderá ser concretizado.

Apesar da reposição do abastecimento e da garantia da câmara de que o assunto está a ser analisado, os moradores continuam apreensivos. “O problema mantém-se. Continuamos dependentes de uma rede provisória, velha e sujeita a rupturas. Basta acontecer outra avaria para voltarmos a ficar sem água”, conclui Eulália Fernandes.