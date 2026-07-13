Obras para eliminar passagens de nível em Santarém previstas para o Outono

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) prevê que a empreitada para a supressão das passagens de nível do Peso, da estação de Santarém, da Senhora da Saúde e de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, tenha início no quarto trimestre deste ano. Essa informação da IP foi enviada na semana passada a O MIRANTE, após pedido de esclarecimentos enviado pelo nosso jornal.

Em Março deste ano, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), congratulou-se por ter havido várias empresas a concorrer ao concurso público para supressão de passagens de nível na Linha do Norte, no concelho de Santarém, que vão ser substituídas por viadutos sobre a ferrovia.

Em causa está a eliminação de passagens de nível na Ribeira de Santarém, Peso, Nossa Senhora da Guia, Vale de Figueira e Vale de Santarém, e também a de Santana, no concelho do Cartaxo, que representam um investimento total superior a 50 milhões de euros por parte da empresa pública IP. O autarca dizia que este é “um sinal claro da importância de continuarmos focados em mobilizar investimento público nacional para Santarém, defendendo projectos estruturantes que reforcem a segurança, a mobilidade e o desenvolvimento do nosso concelho”.

João Leite defendeu junto da IP que se dê prioridade às obras no Peso - desactivada desde Abril de 2020 por razões de segurança, após a ocorrência de dois acidentes mortais - e junto à estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém. As obras contarão com financiamento de fundos comunitários na ordem dos 70%, sendo que a intervenção junto à estação de Santarém é a mais complexa, devido às características do local e por se situar numa zona de intenso tráfego rodoviário.