Parque para pesados da Lapa entra na fase final e deverá abrir nos próximos meses

As obras do futuro parque de estacionamento para veículos pesados da Lapa estão na fase final e deverão ficar concluídas nos próximos meses. A garantia foi dada pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Reis, durante a última reunião do executivo. O ponto de situação da empreitada foi levantado pelo vereador socialista Pedro Oliveira, que questionou quando poderá entrar em funcionamento uma infraestrutura há muito reclamada pela população e pelos empresários. O autarca destacou a importância do equipamento, sobretudo perante as obras da circular urbana e a necessidade de reduzir os constrangimentos causados pelo estacionamento disperso de camiões.

Pedro Reis afirmou que, segundo informação transmitida pelo responsável técnico, a intervenção se encontra “em fase terminal” e que os prazos estabelecidos no contrato serão cumpridos. “Nos próximos meses queremos que a obra fique concluída”, garantiu. O vice-presidente justificou o atraso dos trabalhos com as condições meteorológicas adversas registadas nos últimos meses. “A obra só ainda não está concluída porque tivemos dois ou três meses com chuvas torrenciais, que impossibilitaram tecnicamente a sua conclusão mais cedo”, explicou.

O novo parque é considerado pelo executivo municipal uma infraestrutura estratégica para ordenar o estacionamento de veículos pesados na freguesia, melhorar a circulação rodoviária e reduzir os impactos causados pela presença de camiões em zonas habitacionais e outras áreas inadequadas. Para concretizar o projecto, o município adquiriu, em 2024, um terreno com cerca de 39 mil metros quadrados, localizado na Rua Pousio do João Maria, na zona industrial da Lapa. A aquisição representou um investimento de 233 mil euros. O equipamento vai permitir transferir o actual parque de pesados existente no Cartaxo, junto às instalações da PSP. Esse espaço está destinado à construção do novo centro de saúde da cidade. A primeira fase do projecto representa um investimento de cerca de 600 mil euros e destina-se a assegurar o estacionamento dos veículos pesados. Numa fase posterior está prevista a criação de zonas de descanso, balneários e outras condições de apoio aos motoristas. O projecto contempla ainda uma área para veículos ligeiros, permitindo que os profissionais deixem os seus automóveis no parque antes de seguirem viagem nos respectivos camiões.

