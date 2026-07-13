Praia do Agroal mantém Bandeira Azul há uma década

A Praia Fluvial do Agroal, no concelho de Ourém, voltou a ser distinguida com a Bandeira Azul, galardão que ostenta pelo décimo ano consecutivo. A cerimónia oficial realizou-se já com a época balnear em curso e incluiu também o hastear das bandeiras “Praia Acessível, Praia para Todos” e “Qualidade de Ouro”. A Bandeira Azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, exige o cumprimento de critérios relacionados com a qualidade da água, segurança, gestão ambiental, informação aos utilizadores e serviços disponíveis. A continuidade da distinção coloca o Agroal entre as zonas balneares fluviais do país que há mais tempo conseguem manter este reconhecimento.

A Bandeira Qualidade de Ouro, da responsabilidade da associação ambientalista Quercus, foi renovada pelo sétimo ano e distingue praias que apresentam resultados de excelência nas análises realizadas à água ao longo das últimas épocas balneares. O Agroal é uma das principais zonas de lazer do norte do concelho de Ourém e recebe anualmente milhares de visitantes. O espaço tem sido alvo de intervenções municipais, entre as quais a criação de uma piscina para crianças, o aumento da área de areal e a instalação de mais zonas de sombra.