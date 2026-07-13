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Sociedade | 13-07-2026 18:00

Salvaterra de Magos promove voluntariado jovem durante as férias de Verão

Salvaterra de Magos promove voluntariado jovem durante as férias de Verão
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Jovens com 15 ou mais anos podem colaborar, entre Julho e Setembro, com instituições do concelho em áreas como infância, idosos, cidadania e combate à exclusão social.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a promover o programa Voluntariado Jovem, uma iniciativa dirigida a jovens com 15 ou mais anos, que decorre durante os meses de Julho, Agosto e Setembro.
O programa pretende incentivar a participação cívica e sensibilizar os mais novos para a importância do voluntariado na comunidade, dando-lhes a oportunidade de colaborar com várias instituições do concelho.
Os participantes poderão integrar projectos nas áreas do apoio à infância, apoio a idosos, cidadania, combate à exclusão social e outras áreas de interesse.
Mais do que ocupar o tempo livre nas férias, a iniciativa procura proporcionar aos jovens uma experiência enriquecedora, permitindo-lhes desenvolver competências pessoais e sociais, conhecer novas realidades, criar laços com a comunidade e contribuir activamente para o bem-estar de quem mais precisa.
As inscrições estão abertas e podem ser efectuadas no Serviço de Acção Social, na Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 34, em Salvaterra de Magos, no antigo edifício da GNR, nas delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, ou na Junta de Freguesia do Granho.
Mais informações podem ser obtidas através do correio electrónico blvoluntariado@cm-salvaterrademagos.pt ou pelo telefone 263 509 536, chamada para a rede fixa nacional.

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