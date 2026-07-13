uma parceria com o Jornal Expresso
13/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-07-2026 15:00

Samora Correia retira mais nove carros abandonados da via pública

Samora Correia retira mais nove carros abandonados da via pública
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A intervenção realizada em Junho fez subir para 68 o número de viaturas removidas ou retiradas nos últimos meses na freguesia.

Nove viaturas abandonadas foram retiradas da via pública em Samora Correia durante o mês de Junho, numa acção conjunta da Câmara Municipal de Benavente e da junta de freguesia.
Estas remoções juntam-se a outras 59 efectuadas nos últimos meses. Deste total, 17 veículos foram rebocados por abandono e 42 retirados após acções de sensibilização junto das oficinas da freguesia.
Quando é sinalizada uma viatura, a fiscalização municipal desloca-se ao local e verifica, passados 30 dias, se o veículo continua no mesmo espaço. Caso permaneça na via pública, é procurado o proprietário e colocado um aviso.
A Junta de Freguesia de Samora Correia apela à população para que comunique outras situações de abandono. As ocorrências podem também ser reportadas através do formulário disponível no portal da Câmara Municipal de Benavente.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região