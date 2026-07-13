Samora Correia retira mais nove carros abandonados da via pública

Nove viaturas abandonadas foram retiradas da via pública em Samora Correia durante o mês de Junho, numa acção conjunta da Câmara Municipal de Benavente e da junta de freguesia.

Estas remoções juntam-se a outras 59 efectuadas nos últimos meses. Deste total, 17 veículos foram rebocados por abandono e 42 retirados após acções de sensibilização junto das oficinas da freguesia.

Quando é sinalizada uma viatura, a fiscalização municipal desloca-se ao local e verifica, passados 30 dias, se o veículo continua no mesmo espaço. Caso permaneça na via pública, é procurado o proprietário e colocado um aviso.

A Junta de Freguesia de Samora Correia apela à população para que comunique outras situações de abandono. As ocorrências podem também ser reportadas através do formulário disponível no portal da Câmara Municipal de Benavente.