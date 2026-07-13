uma parceria com o Jornal Expresso
13/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-07-2026 11:35

Terras sem Sombra entre vestígios milenares e paisagens moldadas pela água em Coruche

Terras sem Sombra entre vestígios milenares e paisagens moldadas pela água em Coruche
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O programa juntou arqueologia, agricultura e biodiversidade em duas visitas dedicadas à relação do território com as comunidades e a água.

O Festival Terras sem Sombra passou por Coruche com duas iniciativas que deram a conhecer diferentes momentos da história e da transformação da paisagem do Vale do Sorraia.
No sábado, 11 de Julho, a visita “Uma Rota Milenar: O Megalitismo na Região de Coruche”, orientada pelo arqueofotógrafo Manuel Dinis Cortes, percorreu monumentos megalíticos do concelho, incluindo o núcleo de Água Doce.
Na manhã de domingo, 12 de Julho, Maria Teresa Ferreira e José Núncio orientaram a acção “Do Arroz ao Pinhão: Em Torno da Obra de Irrigação do Vale do Sorraia (1951–2026)”, com passagem pelo Canal Grande.
A iniciativa mostrou como a infraestrutura criada para assegurar o regadio contribuiu também para a formação de habitats e para a diversidade biológica do vale.
As duas visitas cruzaram monumentos pré-históricos, canais de rega, campos cultivados e habitats naturais, mostrando a ligação entre património, agricultura e biodiversidade na identidade do Vale do Sorraia.

Relacionados
Trio Berenson em Coruche no âmbito de mais uma jornada do Terras Sem Sombra
Trio Berenson em Coruche no âmbito de mais uma jornada do Terras Sem Sombra
A Igreja da Misericórdia de Coruche foi palco na noite de 11 de julho de um concerto do Trio Berenson que durante mais de uma hora interpretou músicas de Joseph Haydn, Joaquín Turina e Antonín Dvorák.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região