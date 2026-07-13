Terras sem Sombra entre vestígios milenares e paisagens moldadas pela água em Coruche

O Festival Terras sem Sombra passou por Coruche com duas iniciativas que deram a conhecer diferentes momentos da história e da transformação da paisagem do Vale do Sorraia.

No sábado, 11 de Julho, a visita “Uma Rota Milenar: O Megalitismo na Região de Coruche”, orientada pelo arqueofotógrafo Manuel Dinis Cortes, percorreu monumentos megalíticos do concelho, incluindo o núcleo de Água Doce.

Na manhã de domingo, 12 de Julho, Maria Teresa Ferreira e José Núncio orientaram a acção “Do Arroz ao Pinhão: Em Torno da Obra de Irrigação do Vale do Sorraia (1951–2026)”, com passagem pelo Canal Grande.

A iniciativa mostrou como a infraestrutura criada para assegurar o regadio contribuiu também para a formação de habitats e para a diversidade biológica do vale.

As duas visitas cruzaram monumentos pré-históricos, canais de rega, campos cultivados e habitats naturais, mostrando a ligação entre património, agricultura e biodiversidade na identidade do Vale do Sorraia.