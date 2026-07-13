Transtejo/Soflusa com nova ligação fluvial à Margem Sul

Oeiras tem uma nova ligação fluvial à Margem Sul, que arrancou oficialmente esta segunda-feira, numa parceria com a Transtejo/Soflusa que reforça a mobilidade na rede metropolitana de travessias. A operação funciona de forma experimental durante seis meses com partidas de Porto Brandão, Trafaria e Algés, oferecendo uma alternativa rápida e sustentável ao transporte rodoviário.

A nova ligação fluvial à Margem Sul, resultado de uma parceria estratégica com a Transtejo/Soflusa, começou a funcionar esta segunda-feira, depois de um arranque simóblico durante o Nos Alive. A operação pretende reforçar a mobilidade entre margens, aproximar o concelho de Oeiras ao Tejo e oferecer alternativas sustentáveis ao transporte rodoviário. Esta cooperação permitirá melhorar deslocações, reduzir tempos de viagem e integrar Oeiras na rede metropolitana de travessias fluviais, com partidas de Porto Brandão, Trafaria e Algés.

A parceria com a empresa pública responsável pelas ligações no estuário do Tejo surge no âmbito da estratégia municipal de mobilidade sustentável, que aposta na diversificação de meios de transporte e na valorização da frente ribeirinha como eixo central da vida urbana. Esta ligação pretende responder ao aumento da procura por alternativas ao automóvel, sobretudo nas horas de maior congestionamento. A travessia fluvial é apontada como uma solução mais rápida, confortável e ambientalmente responsável, permitindo ligações directas sem depender das vias rodoviárias saturadas.

Desta forma a Transtejo/Soflusa assume um papel de reforço das alternativas de transportes, garantindo maior fluidez e articulação com outros modos de mobilidade, incluindo comboios, autocarros e futuras ligações ribeirinhas.

A nova carreira fluvial, numa operação que será experimental durante seis meses. arrancou simbolicamente a 9 de Julho, com o início do festival NOS Alive, que levou, até ao dia 11 de julho, milhares de pessoas ao Passeio Marítimo de Algés, sendo que a partir de segunda-feira, 13 de Julho, começaram oficialmente as ligações com horários desde as 7h00 às 19h05.

As partidas a partir de Porto Brandão realizam‑se às 7h00, 7h45, 8h30, 17h30 e 18h25. A carreira faz passagem pela Trafaria com horários às 7h15, 8h00, 8h45, 17h15, 18h10 e 19h20. As ligações a partir de Algés estão disponíveis às 7h30, 8h15, 17h00, 17h55 e 19h05, garantindo uma operação regular entre margens e horários adaptados às necessidades de quem se desloca diariamente.