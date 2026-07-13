Travessa da Judiaria vai ser requalificada após queixas dos moradores

Câmara de Alenquer garante que está a preparar a requalificação da Travessa da Judiaria, cujo pavimento degradado tem motivado queixas dos moradores. A intervenção deverá incluir a renovação da via e o enterramento de infra-estruturas.

A degradação do pavimento na Travessa da Judiaria, em Alenquer, motivou um pedido de intervenção por parte do munícipe João Carlos Rucha na reunião pública do executivo municipal de Alenquer. O morador alertou pela segunda vez para o mau estado da via, considerando urgente uma intervenção, sobretudo numa altura em que várias habitações da zona deverão ser disponibilizadas para arrendamento acessível.

"A estrada está num estado miserável. Vão colocar ali mais sete famílias e isso vai prejudicar ainda mais quem lá vive", afirmou, defendendo que a autarquia avance com uma solução de fundo para a rua e para o bairro. Enquanto essa intervenção não acontece, sugeriu a aplicação de alcatrão para melhorar as condições de circulação.

Na resposta o presidnete da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, assegurou que o município já está a tratar do assunto e que existem orçamentos em análise para a reabilitação da via."É importante intervir naquele espaço e vamos também enterrar infra-estruturas, para que fique um trabalho digno do espaço envolvente", explicou o autarca, acrescentando que o processo está em curso e que a obra deverá avançar após a conclusão dos procedimentos necessários.

Também o vereador do PSD, Filipe Rogeiro considerou que, enquanto a intervenção definitiva não arranca, poderão ser adoptadas medidas provisórias para minimizar os incómodos dos moradores. "Há ali dois buracos que facilmente seriam resolvidos com um balde de massa e isso permitiria algum conforto até ao início da obra", afirmou. O eleito sugeriu ainda que a autarquia pondere restringir o acesso à rua, permitindo apenas a circulação de moradores e de veículos afectos a serviços na zona.

A Travessa da Judiaria é uma rua sem saída situada no centro histórico de Alenquer e tem sido alvo de queixas devido ao estado degradado do pavimento.