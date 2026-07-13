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Sociedade | 13-07-2026 07:00

Vila Franca de Xira recolheu 32 toneladas de lixo após o Colete Encarnado

Vila Franca de Xira recolheu 32 toneladas de lixo após o Colete Encarnado
Foto CMVFX
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Município refere em comunicado que operações de limpeza envolveram 80 trabalhadores que se desdobraram na recolha de resíduos, lavagem e higienização das ruas.

A Câmara de Vila Franca de Xira recolheu 32 toneladas de resíduos, entre plástico, vidro e papel, durante a 94.ª edição da Festa do Colete Encarnado, realizada entre 3 e 5 de Julho. Os números foram avançados esta sexta-feira, 10 de Julho, em comunicado.
Ao longo dos três dias do evento, que recebeu cerca de 300 mil visitantes, foi assegurada uma operação contínua de limpeza urbana para responder ao significativo aumento da população na cidade. Diz que o município que os serviços desenvolveram uma intervenção antes, durante e após a festa, mobilizando cerca de 80 trabalhadores que permaneceram no terreno para garantir a limpeza urbana, a recolha de resíduos, a lavagem e a higienização das ruas e dos espaços públicos.
Além da recolha de resíduos as equipas realizaram uma lavagem dos arruamentos, procederam à higienização das zonas de maior afluência de pessoas e aplicaram um produto inibidor de odores, permitindo a rápida reposição das condições de utilização do espaço público.

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