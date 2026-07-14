ALAMBI alerta para falhas nas redes de água e saneamento de Alenquer

As redes de saneamento do concelho de Alenquer continuam a revelar problemas significativos com níveis reduzidos de reabilitação e monitorização e um elevado número de inundações nas condutas. O alerta é da ALAMBI, que analisou os indicadores da ERSAR e defende uma maior fiscalização e investimento nas infra-estruturas municipais.

A Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer (ALAMBI) alerta para várias fragilidades nas redes de abastecimento de água e saneamento do concelho de Alenquer, com base nos dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), divulgados em 2024. Apesar de considerar pouco provável que o concelho enfrente uma situação semelhante à registada recentemente em Almada, a associação identifica problemas ao nível da gestão das infra-estruturas, sobretudo na rede de saneamento.

Em comunicado, a ALAMBI recorda que o abastecimento de água em alta no concelho é assegurado pelo grupo Águas de Portugal e que Alenquer dispõe ainda de duas importantes captações subterrâneas, localizadas em Alenquer e na Ota, o que constitui um factor de segurança em períodos de escassez hídrica.

No entanto, a associação refere que a avaliação da ERSAR aponta algumas insuficiências na rede de abastecimento. Entre elas está a reduzida taxa de reabilitação das condutas, que se situa nos 0,7% por ano, abaixo dos valores considerados adequados, entre 1,5% e 4%. Também a dotação de recursos humanos merece reparos, uma vez que a concessionária Águas de Alenquer dispõe de 1,4 trabalhadores por cada mil ramais, quando a referência para um serviço de qualidade varia entre dois e 3,5 trabalhadores.

Outro aspecto assinalado é a baixa produção própria de energia renovável, que representa apenas 2% das necessidades do sistema, quando deveria atingir pelo menos 10%.

As críticas vão para a rede de saneamento, propriedade da Câmara Municipal de Alenquer e gerida pela concessionária Águas de Alenquer. Segundo a ERSAR, o sistema apresenta um número elevado de inundações nas condutas, registando 3,85 ocorrências por mil ramais e por ano, muito acima do valor de referência, que varia entre zero e 0,25, conforme também tem vindo a noticiar O MIRANTE.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

