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Sociedade | 14-07-2026 07:00

Carrilhão de Alverca vai para obras de beneficiação e impermeabilização

Carrilhão de Alverca vai para obras de beneficiação e impermeabilização
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Em 2024 a comunidade de Alverca votou por maioria uma proposta para reparar e impermeabilizar o carrilhão da cidade, o segundo maior da Europa, que pouco tem tocado ao longo dos anos e custou meio milhão de euros.

O carrilhão e a torre da igreja dos pastorinhos em Alverca vai receber obras de melhoria e reparação na ordem dos 83 mil euros, financiadas pela Câmara de Vila Franca de Xira ao abrigo do Orçamento Participativo (OP). A requalificação do carrilhão, que é o segundo maior da Europa, foi a proposta vencedora no OP de 2024 mas só agora os trabalhos vão ver a luz do dia, tendo a proposta de colaboração entre a câmara e a paróquia sido aprovada na última semana em reunião de câmara.
A proposta visa a realização de obras de beneficiação na Torre da Igreja dos Pastorinhos, incluindo a limpeza geral do interior da torre sineira, a reparação do interior da cabine e impermeabilização do tecto, criação de um bailéu e outros meios de acesso, fornecimento e montagem de redes anti-pombo, impermeabilização do terraço da torre sineira com tela líquida e reparação e manutenção geral do carrilhão.
O projecto reuniu um total de 714 votos e foi o mais votado na União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho na sua vertente. A parceria agora estabelecida divide responsabilidades, ficando sob a gestão da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Alverca, a responsável pelo imóvel, a execução especializada das obras na Torre da Igreja e no Carrilhão devido à especificidade dos trabalhos, enquanto se mantém sob a responsabilidade directa do município a execução das obras de adaptação dos espaços destinados a um albergue para peregrinos e turistas.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

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