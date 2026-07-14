Casa do Administrador fecha portas até Novembro

A Casa do Administrador, núcleo expositivo do Museu Municipal de Ourém, encontra-se temporariamente encerrada ao público para permitir a realização de obras de reabilitação no edifício. A Câmara de Ourém aponta para Novembro de 2026 a reabertura do equipamento cultural. O encerramento surge depois de terem sido identificados danos na cobertura e nos sistemas de drenagem e climatização, alguns dos quais provocados ou agravados pela passagem da depressão Kristin. As anomalias deram origem a fissuras e infiltrações, obrigando a uma intervenção para garantir a preservação do imóvel e das condições necessárias ao seu funcionamento.

A Casa do Administrador funciona como um dos principais espaços expositivos do Museu Municipal e acolhe regularmente exposições, actividades educativas e iniciativas relacionadas com a história e a identidade do concelho. Durante o período de encerramento, o público ficará privado de um dos equipamentos culturais situados no centro da cidade de Ourém.