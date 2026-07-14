A circulação ferroviária na Linha do Norte esteve condicionada durante mais de três horas, depois de um comboio ter atropelado dois cavalos perto da estação de Riachos, no concelho de Torres Novas

Circulação na linha do Norte retomada três horas depois de atropelamento de cavalos

O atropelamento de dois cavalos às 8h42 levou à suspensão temporária dos serviços entre Riachos e Mato Miranda. Pelas 12h00, a circulação foi retomada nas duas vias, informou a CP.

A circulação ferroviária na Linha do Norte entre Riachos e Mato Miranda, no distrito de Santarém, foi retomada nas duas vias por volta das 12h00, depois de ter estado interrompida devido ao atropelamento de dois cavalos.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo disse que o atropelamento dos cavalos se deu às 8h42 naquela linha que liga Lisboa ao Porto, numa zona de campo perto da estação ferroviária de Riachos, no concelho de Torres Novas, levando então à interrupção da circulação entre aquela estação e Mato Miranda, já no concelho da Golegã.

De acordo com a Proteção Civil, os dois animais envolvidos no incidente morreram. Inicialmente, fora dada a indicação de haver três animais, o que não foi confirmado pelos elementos que se deslocaram ao local do acidente. Não há registo de feridos entre os ocupantes do comboio envolvido.

Às 12h00, a CP — Comboios de Portugal informou na rede social Facebook que o serviço ferroviário foi retomado nas duas vias.

Durante a manhã, a circulação fez‑se de forma alternada por uma única via, provocando atrasos significativos e a paragem de vários comboios, incluindo um Alfa Pendular que ficou imobilizado horas na estação de Santarém. As operações de remoção dos animais e limpeza da linha mobilizaram 17 operacionais e sete veículos, envolvendo bombeiros, GNR, Infraestruturas de Portugal e o veterinário municipal.