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Sociedade | 14-07-2026 21:00

Desinfestação da rede de saneamento decorre até Setembro no concelho de Benavente

Desinfestação da rede de saneamento decorre até Setembro no concelho de Benavente
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A intervenção será realizada de forma faseada em seis localidades, sendo recomendado aos moradores que protejam as entradas da rede de esgotos nas habitações.

A Águas do Ribatejo vai realizar acções de desinfestação na rede pública de saneamento do concelho de Benavente entre 13 de Julho e 25 de Setembro.
Os trabalhos começam em Benavente, onde decorrem de 13 de Julho a 7 de Agosto, seguindo-se Santo Estêvão, entre 10 e 14 de Agosto.
A intervenção prossegue em Vila Nova de Santo Estêvão, no dia 17 de Agosto, e na Barrosa, entre 18 e 21 do mesmo mês.
Em Samora Correia, as acções estão previstas entre 24 de Agosto e 11 de Setembro, ficando o Porto Alto para a última fase dos trabalhos, entre 14 e 25 de Setembro.
Durante as intervenções, é recomendado o tamponamento de ralos, sumidouros e sarjetas e, caso seja necessário, a aplicação de insecticida.

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