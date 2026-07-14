Homem vive sem água nem luz na cave de um prédio no Forte da Casa

Um idoso está a viver sozinho na cave de um prédio situado na Rua Padre Américo, no Forte da Casa, há vários meses sem água, luz nem apoio familiar, gerando uma situação de apreensão nos moradores vizinhos devido à insalubridade gerada no edifício. Vários moradores do edifício confessaram preocupação com a situação, que se arrasta pelo menos desde 2024, mas que se tem agravado desde o último Inverno. “O senhor vive sem água e nem luz, não toma banho, a casa não é limpa, o que provoca maus cheiros no prédio, para além das baratas que tem em casa e que foram vistas a sair da sua própria roupa”, conta uma moradora ao nosso jornal.

Quem vive no edifício alerta para a situação de insalubridade e perigo de incêndio, uma vez que o idoso usa velas de noite para iluminar a casa e muitas vezes deixa a porta de casa aberta. “Está demente e nem sempre se lembra das coisas. Basta cair ou descuidar-se com uma vela e pega fogo ao prédio inteiro. Isto é muito perigoso para todos, ele incluído”, alerta outro morador, que espera conseguir uma intervenção célere da Câmara de Vila Franca de Xira para resolver o problema. O MIRANTE bateu à porta onde reside o idoso mas não obteve resposta.

O condomínio e vários moradores do prédio já denunciaram o caso ao município, sendo que a Divisão de Gestão Habitacional da câmara confirmou que a situação está a ser acompanhada pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social do município (SAASI), mas até hoje, critica quem ali vive, nada de concreto tem sido feito à excepção do fornecimento da alimentação, que é entregue à janela ou deixada à porta de casa pelo Instituto de Apoio à Comunidade do Forte da Casa. Também o delegado de saúde já foi informado da situação pelos moradores, garantem.

Questionada por O MIRANTE, a Câmara de Vila Franca de Xira confirma o que já tinha dito aos moradores, que o munícipe encontra-se a ser acompanhado pelo SAASI, beneficiando de serviço de apoio domiciliário e em avaliação pela equipa de saúde. A autarquia explica que após uma visita de acompanhamento técnico foi possível, após a aceitação por parte do munícipe, a sua integração numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, “estando o processo de encaminhamento em organização”, por se considerar que o cidadão não tem condições para continuar a viver sozinho. “O nosso SAASI articula com todas as entidades parceiras necessárias e/ou relevantes de acordo com as situações em análise”, acrescenta a câmara, aguardando-se ainda o encaminhamento.