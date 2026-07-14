Linha do Norte condicionada por acidente com cavalos entre Entroncamento e Mato de Miranda

A circulação na linha do Norte está condicionada devido ao atropelamento de cavalos no troço entre Entroncamento e Mato de Miranda, perto da estação de Riachos (torres Novas). A circulação está condicionada, a fazer-se alternadamente por uma linha, havendo alguns comboios parados na linha. A situação ocorreu por volta das 8h42 e até ao momento não se sabe quando a linha poderá reabrir totalmente. Na Estação de Santarém estava às 9h15 um comboio Alfa Pendular parado.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo foram atropelados dois cavalos, tendo um morrido e outro ficado em estado grave. Por volta das 10h00 estava a caminho do local o veterinário, enquanto decorrem as operações de remoção dos cavalos que ficaram a ocipar a linha no sentido Norte Sul de Entroncamento para Santarém.