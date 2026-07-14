Médica abandona serviço após ser maltratada por utente na extensão de saúde de Vale de Cavalos

Profissional que há vários anos dá consultas no concelho deixou a Unidade de Saúde Familiar depois de um incidente na extensão de Vale de Cavalos. O caso recupera o fantasma da violência contra médicos naquela localidade, onde, em 2018, um clínico foi esmurrado durante uma consulta.

Uma médica que há vários anos assegura consultas na Unidade de Saúde Familiar da Chamusca abandonou o serviço depois de ter sido maltratada por um utente na extensão de saúde de Vale de Cavalos. Segundo O MIRANTE apurou, não é a primeira vez que profissionais de saúde são insultados ou agredidos naquela unidade, situação que ganha maior gravidade num concelho onde a falta de médicos de família é um problema antigo. A médica não é natural do concelho. A câmara municipal tem procurado, ao longo dos últimos anos, criar condições para captar médicos, num território que continua a enfrentar dificuldades para preencher as vagas existentes e reduzir o elevado número de utentes sem médico de família.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, lamenta o episódio e apela ao civismo da população. O autarca recorda que convencer médicos a trabalhar no concelho exige um esforço permanente e que comportamentos desta natureza podem colocar em causa o trabalho desenvolvido pela autarquia e pelos responsáveis da unidade de saúde familiar. “Nós andamos a fazer todos os esforços para conseguir convencer, é esta a palavra, médicos a virem trabalhar para o nosso concelho. Não nos podemos dar ao luxo de serem mal tratados por nenhuma razão”, afirma.

O incidente acontece numa altura em que o município tinha conseguido a contratação de um novo médico para a unidade, que começou a trabalhar há pouco mais de uma semana.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.