uma parceria com o Jornal Expresso
14/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-07-2026 10:00

Meio milhão para reparar 23 escolas atingidas pela Kristin em Ourém

poste comunicacoes tempestade mau tempo ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Ourém aprovou três procedimentos para recuperar vedações, coberturas, pavimentos e espaços exteriores danificados pelo temporal.

A Câmara de Ourém vai investir perto de meio milhão de euros na reparação de estabelecimentos de ensino afectados pela depressão Kristin. As intervenções abrangem a Escola Básica de Caxarias, a Escola dos 2.º e 3.º ciclos da Freixianda e outros 21 estabelecimentos escolares do concelho. Os três procedimentos aprovados pelo executivo destinam-se a recuperar coberturas, pavimentos, vedações, campos de jogos e outras estruturas danificadas pela tempestade. O objectivo é restabelecer condições de segurança para alunos, professores, trabalhadores e restantes utilizadores dos espaços escolares. Só na escola da Freixianda está previsto um investimento próximo dos 146 mil euros, dirigido sobretudo à reparação das estruturas exteriores.
A tempestade afectou a generalidade da rede escolar do concelho e obrigou a intervenções de emergência para permitir a reabertura dos estabelecimentos de ensino nos dias seguintes. A recuperação definitiva dos danos está agora a avançar através de empreitadas específicas, vários meses depois da passagem do temporal.

Ourém investe em estradas danificadas

Intervenção abrange quatro arruamentos nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel, onde o mau tempo provocou estragos em pavimentos, taludes e sistemas de drenagem. A Câmara de Ourém aprovou um investimento de 486.676,50 euros para reparar quatro arruamentos afectados pela depressão Kristin. A empreitada, validada na reunião do executivo de 6 de Julho, abrange vias nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel.
Entre as estradas abrangidas estão a Rua da Capela da Calçada, em Gondemaria, e a Rua de Santarém, em Santarém dos Tojos. A intervenção pretende restabelecer condições de circulação e segurança em locais onde o temporal deixou pavimentos degradados e estruturas de suporte danificadas. Os trabalhos previstos incluem o saneamento das áreas mais degradadas, reconstrução de taludes, execução de estruturas de contenção, melhoria da drenagem, remoção dos pavimentos danificados e colocação de novas camadas betuminosas. Este investimento junta-se a outras intervenções municipais destinadas a recuperar infra-estruturas públicas atingidas pela Kristin. A autarquia estimou anteriormente que seriam necessários cerca de 42 milhões de euros para reabilitar estradas, edifícios, equipamentos públicos, ribeiras e outras estruturas afectadas no concelho.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região