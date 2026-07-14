Meio milhão para reparar 23 escolas atingidas pela Kristin em Ourém

A Câmara de Ourém vai investir perto de meio milhão de euros na reparação de estabelecimentos de ensino afectados pela depressão Kristin. As intervenções abrangem a Escola Básica de Caxarias, a Escola dos 2.º e 3.º ciclos da Freixianda e outros 21 estabelecimentos escolares do concelho. Os três procedimentos aprovados pelo executivo destinam-se a recuperar coberturas, pavimentos, vedações, campos de jogos e outras estruturas danificadas pela tempestade. O objectivo é restabelecer condições de segurança para alunos, professores, trabalhadores e restantes utilizadores dos espaços escolares. Só na escola da Freixianda está previsto um investimento próximo dos 146 mil euros, dirigido sobretudo à reparação das estruturas exteriores. A tempestade afectou a generalidade da rede escolar do concelho e obrigou a intervenções de emergência para permitir a reabertura dos estabelecimentos de ensino nos dias seguintes. A recuperação definitiva dos danos está agora a avançar através de empreitadas específicas, vários meses depois da passagem do temporal.

Ourém investe em estradas danificadas

Intervenção abrange quatro arruamentos nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel, onde o mau tempo provocou estragos em pavimentos, taludes e sistemas de drenagem. A Câmara de Ourém aprovou um investimento de 486.676,50 euros para reparar quatro arruamentos afectados pela depressão Kristin. A empreitada, validada na reunião do executivo de 6 de Julho, abrange vias nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel.

Entre as estradas abrangidas estão a Rua da Capela da Calçada, em Gondemaria, e a Rua de Santarém, em Santarém dos Tojos. A intervenção pretende restabelecer condições de circulação e segurança em locais onde o temporal deixou pavimentos degradados e estruturas de suporte danificadas. Os trabalhos previstos incluem o saneamento das áreas mais degradadas, reconstrução de taludes, execução de estruturas de contenção, melhoria da drenagem, remoção dos pavimentos danificados e colocação de novas camadas betuminosas. Este investimento junta-se a outras intervenções municipais destinadas a recuperar infra-estruturas públicas atingidas pela Kristin. A autarquia estimou anteriormente que seriam necessários cerca de 42 milhões de euros para reabilitar estradas, edifícios, equipamentos públicos, ribeiras e outras estruturas afectadas no concelho.