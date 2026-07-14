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Sociedade | 14-07-2026 11:16

Novo Centro de Saúde de Almeirim deverá estar concluído em Agosto de 2027

Novo Centro de Saúde de Almeirim deverá estar concluído em Agosto de 2027
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Obras incluem a reabilitação do edifício actual, uma nova ala e quatro apartamentos para médicos. Município suporta integralmente parte do investimento para atrair e fixar profissionais de saúde.

A Câmara de Almeirim está a avançar com a requalificação e ampliação do Centro de Saúde, num investimento global de 3,6 milhões de euros. A intervenção deverá ficar totalmente concluída em Agosto de 2027 e pretende melhorar as condições de atendimento à população e de trabalho dos profissionais. A primeira fase, já em curso, representa um investimento de um milhão de euros e incide na recuperação do edifício existente, cuja conclusão está prevista para o final de Agosto deste ano. Durante os trabalhos, a Unidade de Saúde Familiar de Almeirim funciona provisoriamente em contentores instalados junto ao centro de saúde, mantendo-se, segundo o município, a prestação de cuidados à população. A obra contempla a substituição de redes eléctricas, sistemas de climatização e coberturas, além da modernização tecnológica do espaço. Joaquim Catalão, presidente da Câmara de Almeirim, considera que a intervenção permitirá aumentar o conforto, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.
Numa segunda fase será construído um novo edifício, num investimento de 2,6 milhões de euros, para ampliar a capacidade do centro de saúde. O projecto inclui ainda quatro apartamentos destinados a médicos que venham exercer funções no concelho. A construção da ampliação e dos alojamentos não conta com financiamento externo e será integralmente suportada pelo orçamento municipal. Joaquim Catalão defende que a criação de melhores condições de trabalho e habitação é essencial para tornar Almeirim mais atractivo e conseguir fixar profissionais de saúde no concelho.

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