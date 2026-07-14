PCP de VFX responsabiliza Governo e câmara por encerramento da USF Gago Coutinho

A Comissão Concelhia de Vila Franca de Xira do PCP manifestou preocupação com o encerramento temporário da Unidade de Saúde Familiar (USF) Gago Coutinho, em Alverca, considerando que a situação deixou milhares de utentes sem acesso a cuidados de saúde básicos e essenciais.

Em comunicado, os comunistas atribuem o problema à falta de manutenção do edifício, apontando responsabilidades tanto ao Governo como à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O PCP recorda que a substituição integral do sistema de ar condicionado permaneceu sob tutela do Ministério da Saúde, mas sublinha que o município, liderado pelo PS, já tinha conhecimento, em 2023, que o equipamento estava obsoleto. Segundo o partido, essa situação ficou reflectida na cláusula segunda do Auto de Transferência de Competências na Área da Saúde, que excluía intervenções para além da manutenção corrente do sistema.

O PCP considera que o actual cenário era previsível e lembra que a CDU alertou, no início de Junho, para as elevadas temperaturas registadas no interior da unidade de saúde devido à falta de climatização. De acordo com o partido, alguns trabalhadores e utentes terão necessitado de assistência hospitalar em consequência dessas condições.

O partido enquadra este episódio num conjunto mais vasto de constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde, apontando o encerramento das urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira, o encerramento da UCSP da Póvoa de Santa Iria e a falta de médicos em localidades como Forte da Casa, Castanheira do Ribatejo e, até há pouco tempo, Alhandra.

No comunicado, o PCP exige que as entidades competentes assumam as suas responsabilidades e avancem com urgência para as obras necessárias, de forma a garantir a reabertura da USF Gago Coutinho em condições de segurança e dignidade. Os comunistas defendem ainda um reforço do investimento nas infra-estruturas do Serviço Nacional de Saúde e a valorização dos seus profissionais, reafirmando o compromisso de continuar a lutar pela defesa de um SNS público, gratuito e de qualidade.

